TEKNOFEST Mavi Vatan'da "milli gurur" vurgusu

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Gölcük'te düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçiler gelirken vatandaşlar Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri yakından inceleme fırsatı buluyor. Etkinlik alanında sergilenen gemi, uçak ve helikopterler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Tülin Berrak Uzun, Trabzon'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilk kez katıldığını belirterek etkinlik alanındaki atmosferden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Uzun, TEKNOFEST gibi organizasyonların gençler açısından önemli olduğunu ifade ederek "Büyük bir istekle buraya geldim. Burada, bu gibi imkanlarla bir arada bulunmak çok gurur verici. Çok mutluyum. Burada 'Tam bağımsız Türkiye' kavramı geçtiği için ülkemle gurur duyuyorum. Bu vatan için çalışılmalı, bu vatan için bir şeyler üretmeli diye düşünüyorum." dedi.

Etkinliğin özellikle çocukların meslek seçimlerine katkı sağlayabileceğini dile getiren Uzun, vatandaşları TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etmeye çağırdı.

Almanya'dan gelen Naci Yüksel de TEKNOFEST'in Gölcük'te düzenlendiğini öğrenince etkinliği görmeden dönmek istemediklerini belirterek ilk kez TEKNOFEST'e katıldığını söyledi.

Yüksel, Türkiye’deki gelişmeleri yurt dışından da yakından takip ettiğini aktararak "Avrupa'da her akşam eve geldiğimde 3-4 saat önce haber kanallarına bakarım, 'ülkemde ne oldu, ne yapılıyor' diye. Bu ilerlemeyi çok beğeniyorum. Burası gurur verici. Devamını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Yüksel'in eşi Nezaket Yüksel ise etkinlik alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünleri ve gemileri görmenin kendilerini gururlandırdığını belirterek sabahtan beri alanda olduklarını söyledi.

Bursa'dan gelen 22 yaşındaki Mehmet Dere de ilk kez TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini dile getirerek "Gittiğim ülkelerde sevgi ile karşılanıyorum çünkü Türkiye'nin askeri anlamda çok yüksek seviyede olması insanlarda çok güzel etki yaratıyor. Gurur duymamak elde değil. Türk bayrağını gemilerin üzerinde gördükçe ekstradan büyük mutlu oluyorum." diye konuştu.

Gölcük'te yaşayan Yaşar Halıcı da kızı Hilal ile birlikte ilk kez TEKNOFEST'e geldiğini belirterek etkinlik alanında gördüklerinin kendisini ve çocuğunu gururlandırdığını ifade etti.

Halıcı, TCG Anadolu'yu ve komandoların gösterilerini izlediklerini aktararak, "Bu kadar teknolojik gelişmelerin olduğunu görmek gerek TCG Anadolu Gemisi gerek komandolarımızın gösterisini görmek bizim için çok gurur verici oldu. Dünya basınından da takip ediyoruz ki yerli ve milli imkanlarla işler yapmamız oralarda da takip ediliyor. Türkiye’nin bu konudaki gelişmeleri gerçekten hafife alınacak gelişmeler değil." dedi.

Halıcı'nın 7 yaşındaki kızı Hilal de gemileri ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini belirterek "Burası çok güzel bir yer. Uçakları da gördüm burada. En çok ilgimi gemi çekti." ifadelerini kullandı.

Daha önce farklı TEKNOFEST organizasyonlarını da ziyaret eden 13 yaşındaki Ömer Eymen Yılmaz, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın çok güzel olduğunu söyledi.

Gemilerin büyüklüğünden etkilendiğini anlatan Yılmaz, uçak ve helikopterlerle fotoğraf çektirdiklerini belirterek "Şu an çok mutluyum." dedi.

Bilecik'ten gelen 13 yaşındaki Azmi Kahraman ise etkinlik alanında yerli ve milli ürünleri görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bayraktar ve Akıncı'nın kendisini gururlandırdığını belirten Kahraman, gemileri de gezdiğini aktararak "Harikaydı. Oldukça büyükler. Vatandaşlarımıza da çağrı yapıyorum. Herkes gelsin görsün burayı. Gelmeyen pişman olur." diye konuştu.