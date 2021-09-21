Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl da sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 26 Eylül'de sona erecek.

#TEKNOFEST2021’de biz de varız



#TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başlıyor. Tüm ziyaretçilerimizi standımıza bekliyoruz.



21-26 Eylül

Atatürk Havalimanı#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/8XnQU11vrP — SSB (@SavunmaSanayii) September 21, 2021

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek festivale 45 bin takımda 200 binden fazla öğrenci başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene rekor katılım bekleniyor.

450 bin kişinin aynı anda bulunabileceği festival alanına salgın nedeniyle kısıtlı bir katılım yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin Otomobili de TEKNOFEST'te

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini alacak. Ziyaretçilerin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili, festivalin gözde araçlarından birisi olacak.

Yerli ve milli projeler sahne alacak

Birçok sürpriz ve renkli gösterinin olacağı TEKNOFEST'te Akıncı ve Aksungur insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii araçları boy gösterecek.

Aziz Sancar da TEKNOFEST'te

Festivaldeki bir diğer sürpriz de Aziz Sancar olacak. Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar TEKNOFEST'e katılacak. Teknoloji şampiyonlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sancar ödül verecek.

Azerbaycan'dan yoğun katılım

TEKNOFEST'e bu yıl Azerbaycan'dan yoğun bir katılım olması bekleniyor. Azerbaycanlı pilotlar tarafından kullanılan MIG-29 uçaklarının da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında Türk uçaklarıyla birlikte gösteri düzenlenecek.

OGM ilk kez TEKNOFEST'te

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilk kez katılacak.

Özellikle orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahale edilmesi konusunda yerli ve yabancı en güncel teknolojileri kullanan OGM, etkinlik alanında yer alacak standında TEKNOFEST ziyaretçilerini ağırlayacak.

Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar'ı sergileyecek olan OGM, ayrıca komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento), Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.

Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST 2021 bugün başlıyor. Festivalin yapılacağı Atatürk Havalimanı’ndan detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/O6JX8gg9zJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

Türk savunma sanayisinin yolculuğu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te ziyaretçilerle buluşacak.

Zaman tüneli, Türk savunma sanayisine ilişkin gelişmeleri milattan önce 3'üncü yüzyıldan bugüne bir zaman çizelgesi halinde sunuyor.

"Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli, "Silahlar, Harp Araçları ve Platformlar", "Sanayi Tesisleri", "1985-2004 Dönemi", "2004-2014 Dönemi", "2014 ve Sonrası: İleri Teknolojiler Dönemi", "Gelecek Projeler" ve "Tophane'den SSB'ye Savunma Sanayiinin Yönetimi" bölümlerinden oluşuyor. Her bölümde zengin görsel içerik eşliğinde Türk savunma sanayisi tarihine dair bilgiler aktarılıyor. Zaman tüneli milattan önce 3'üncü yüzyılda 10'luk ordu sistemini geliştiren Mete Han ile başlayıp, Akıncı TİHA'ya imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görseliyle bitiyor.

Etkinlik alanına ring seferler

10 binin üzerinde araç kapasitesi bulunan etkinlik alanına düzenli olarak ring seferler düzenlenecek. Ring seferler Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu sürecek.