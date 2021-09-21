Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 07:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu çözümleri üreteceğine inancımız tamdır"
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Lübnan’da Necip Mikati liderliğindeki yeni Kabinenin Meclis’ten güvenoyu alarak görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yeni hükumetin güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni hükümetin, Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edeceğine inanıyoruz" denildi.
Lübnan'ın ihtiyacı olan çözümleri üreteceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan halkının yanında olacağı ve yeni hükumete gerekli desteği vereceği belirtildi.
Lübnan’da Yeni Hükümetin Güvenoyu Alması Hk. https://t.co/JBKAbhJ9mH pic.twitter.com/PdRdnihFrD— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 21, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Lübnan
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