Koronavirüs tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve bugün başlayacak BM Zirvesi'ne, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve delege katılacak, liderlerin bazıları ise video mesaj gönderecek.

Dünyaya seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'da bugün hitaplarını gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ABD temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki ikinci gününde, Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, törenin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Görüşme, New York'taki Türkevi'nde gerçekleşti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Türkiye Yatırım Konferansı’nda ABD’li iş insanlarına seslendi

-Erdoğan: Ticaret hacmimizi 25 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

-Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda hangi mesajları verecek?



Erdoğan'ın ABD ziyaretinden son gelişmeler @trthaber’de. pic.twitter.com/w9o4mxx4Vc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden geldi.

Açıklamaya göre, Erdoğan ve Guterres Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.