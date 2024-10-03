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Gündem
AA 03.10.2024 11:41

TEKNOFEST Adana'nın güvenliği ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleriyle sağlanıyor

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) kullanılan ASELSAN'ın geliştirdiği güvenlik kameraları ve x-ray cihazları, ziyaretçilerin güvenliğine destek oluyor.

TEKNOFEST Adana'nın güvenliği ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleriyle sağlanıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda sürüyor.

Ziyaretçilerin festival coşkusunu güvenli ortamda yaşaması için alınan tedbirlerde, Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden ASELSAN'ın yerli ve milli ürünleri kullanılıyor.

ASELSAN'ın özgün mühendislik tasarımı milli güvenlik kameralarıyla donatılan festival alanı, TEKNOFEST Adana Koordinasyon Merkezi'ndeki ekranlardan anbean takip ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyondaki önlemler, yine şirketin geliştirdiği güvenlik yazılım sistemiyle değerlendiriliyor.

Protokol girişine ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları yerleştirildi

Protokol girişine yerleştirilen ASELSAN'ın ürettiği ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları, otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme ve yoğunluk alarmı gibi özellikleri sayesinde güvenliğe katkı sunuyor.

Şirketin, aniden kalbi duran kişilere elektroşokla müdahale edilmesini sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) cihazı da festival alanında yer alıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Tedbirlerin tam ortasında

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, organizasyonun ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik sistemlerini sağlayabildiklerini söyledi.

Alana yerleştirilen kamera sisteminin, 81 kentte de güvenliği yönettiğini belirten Akyol, şöyle konuştu:

"Kalabalık kitlenin tek tek güvenli şekilde içeriye alınması ve içerideki yoğunluğun yönetilmesi gibi bütün organizasyonu akıllı sistemlerle destekliyoruz. Bunun için milli olarak geliştirdiğimiz kameralar kullanılıyor. Tedbirlerin tam ortasında milli olarak geliştirdiğimiz bu sistemi yöneten yazılım ve arkasında yapay zeka algoritması çalışıyor."

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