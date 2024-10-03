TSK, Türk vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesine hazır

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kaynaklar, daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Halihazırda Lübnan'da yaşanan gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak takip edildiğinin altını çizen kaynaklar, tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirmenin devletin ilgili kurumları tarafından yapılacağını ifade etti.