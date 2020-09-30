Üçüncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’in finali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Günlerin yetmediği etkinlik: TEKNOFEST

TEKNOFEST etkinliklerinin gösteri bölümü 4 güne sığsa da 21 farklı kategoride kıyasıya rekabete ev sahipliği yapan yarışmalar eylülün ilk haftasında başladı.

1 Eylül’de Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Başvuru sayısı her yıl artıyor

Öğrencilerin çeşitli alanda projelerini sergileme ve yarıştırma imkanı bulduğu TEKNOFEST’e olan ilgi her geçen yıl artıyor.

İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivalde bu yıl COVID-19 salgınına rağmen rekor sayıya ulaşıldı.

81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Şehit yakını çocuklar için özel etkinlik

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen özel bir etkinlikle şehit yakınları da heyecan dolu dakikalar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Bu özel etkinlikte 36 şehit yakını, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterleriyle şehir turu yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte 36 çocuk yaklaşık 15 dakika süren uçuşlarla Gaziantep’i havadan seyrederek unutulmaz anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

TEKNOFEST’in bir sonraki durağı İstanbul

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun kapanış konuşması yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2021’in buluşma noktasını da açıkladı. Bayraktar “Gençlere, TEKNOFEST heyecanını duyan gönlünü veren emek veren herkese teşekkür ediyoruz. TEKNOFEST’i TEKNOFEST yapan, bizden desteğini ve ilgisini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyoruz. 2021’de İstanbul’da görüşmek üzere” dedi.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

