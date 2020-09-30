Onlar koronavirüsle savaşta cephedeki kahramanlarımız. Aylardır gece gündüz demeden çalışıyorlar… Salgında en büyük mücadeleyi veriyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında çalışan o kahramanların insanüstü gayretleri binlerce canı kurtarıyor...

Çok yorgun. Çünkü salgınla mücadelenin önce cephesinde… "Sizin için var gücümüzle çalışıyoruz. Emeklerimizi boşa çıkarmayın" der gibi bakıyor. Ankara Gazi Hastanesi'ndeki onlarca kahramandan biri hemşire Şeymanur Köksal...

Tek bir maske takmamak için onlarca bahane üretenler bu fotoğrafı gördü mü acaba? Üstlendikleri sorumluluğun yükü azmış gibi, onlarca ekipmanın ağırlığı ile sürdürüyorlar mücadeleyi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli Biyolog Mürvet Demirkaya Ünal, onlardan sadece biri...

[Rabia Erol]

Adana'da hemşire Rabia Erol, Trabzon'da Seher Altuncu... Aylardır yüzlerinde derin maske izleri ile bitiriyorlar nöbeti.

[Seher Altuncu]

Aynaya baktıklarında gördükleri şey ise sadece iz değil, gece gündüz çalışmanın haklı gururu...

Doktor Fatma Fidan Sarı'nın objektife yansıyan tebessümü de yetmiyor yüzündeki maske izini örtmeye.

O, gösterdiği insanüstü gayretin izlerini sadece yüzünde değil, ellerinde de taşıyor.... Saatlerce eldiven içinde kalmaktan buruş buruş olmuş elindeki yüzüğü hatırlatıyor; birazdan o eller evdeki ailesi için devam edecek mesaisine...





Burası da Bingöl Devlet Hastanesi Covid 19 yoğun bakım servisi. Fotoğraftakiler ise saatlerce tulum içinde çalışıp terden sırılsıklam olmuş iki kahraman. Mesai içinde az 4-5 kez daha değiştirecekler üstlerini.

Saatler süren nöbetin ardından yorgunluk bazen öyle ağır basıyor ki tulumu çıkarmaya bile kalmıyor halleri... Yozgat 'ta görevli Hemşire Ferdi Yaşar da onlardan biri… Bir tıbbi atık kutusunun üstünde, böyle kısacık bir mola veriyor salgın nöbetine...

Şanlıurfa'da görevli Anestezi Teknikeri Muhammed Ali Şanda birazdan başlayacak mesaisine… Oysa ki aylardır beyin yorgun beden yorgun… Sırtını dayayarak duvara dinlenmeye çalışıyor

Kimi ise en az kendisi kadar yorgun mesai arkadaşından destek alıyor. Burası Bingöl Devlet Hastanesi. Yoğun bakım Hemşiresi Gülten Çoban'ın başı, biraz önce omuz omuza çalıştığı arkadaşının dizlerinde ve kapı girişinde, plastik bir çuvalın üzerinde uzanıyor… “Sizin için nöbetteyiz” mesajı veriyor.

Salgının en derinden hissedildiği yerler yoğun bakım servisleri... Burası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi... Yoğun Bakım Hemşiresi Burcu Üvüt başını iki elinin arasına almış öylece oturuyor sandalyede. Kim bilir, sıra geliyor mu acaba ailesini düşünmeye?

Savaşın dışarıda ter döken kahramanları ise filyasyon ekipleri. Köy köy, bucak bucak geziyorlar. Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de onlardan biri…

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu kez yollarda. Onlar da tıpkı hastanedekiler gibi gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Gecenin bir yarısı araba farının ışığı altında tutuyorlar notlarını. Yollarını asıl aydınlatanın, tedbirlere harfiyen uyanlar olduğunun bilincindeler...

