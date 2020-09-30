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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma girişimi engellendi.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: terörist son dakika barış pınarıSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:39
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