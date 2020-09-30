Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma girişimi engellendi.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.