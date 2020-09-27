Bu yıl Gaziantep’te düzenlenen Teknofest 2020, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Binlerce öğrenci uzun uğraşlar verdiği projelerini kendi alanlarında düzenlenen yarışmalarda test etme ve sergileme imkanı buldu.

Teknofest, yarışmaların yanı sıra bu yıl özel bir etkinlikle şehit çocuklarını da heyecanlandırdı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte 36 şehit yakını çocuk, helikopterle şehir turuna katıldı.

15’er dakikalık uçuşlarla gerçekleştirilen turlarda çocuklar, çok neşeli ve heyecanlıydı.

Gaziantep Valiliğinin belirlediği şehit yakını öğrencilerin bir kısmı uçuşların ardından artık gelecekte pilot olmayı hayat ettiklerini söyledi.

TRT Haber ekibi olarak uçuşlarına eşlik ettiğimiz iki kardeş Eren Tekerek ve Belinay Tekerek’in mutlukları uçuşun ardından gözlerine yansıdı.

“Hayalim pilot olmak”

Berfin Ece de uçuşa katılan bir başka şehit yakını öğrenci.

Üniversitede matematik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Ece, üniversiteyi bitirmesinin ardından pilotluk eğitimi almak istediğini anlattı.

Yaşadığı bu deneyimin kendisi için çok özel ve güzel olduğunu söyleyen Berfin Ece, “Pilotluktaki asıl can alıcı nokta uçmak değil, uçurmak” diye konuştu.

Uçuştaki en heyecan verici unsurun kokpite bu kadar yakın olmak olduğunun altını çizen Ece, “Hayallerimin aslında ne kadar erişebilir olduğunu fark ettim” dedi.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

