Geleceğin pilotları, mühendisleri, girişimcileri...

Hepsinin hayalleri büyük.

Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST, tüm heyecanıyla Gaziantep'te devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

"Gençlerimizin Türkiye'ye dair çok güzel hayalleri var"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de festival alanında gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bakan Gül, "İşte bu arkadaşlarımız hayallerini keşfediyorlar, bunların gelecek kurgularını somutlaştırmak için çok önemli çaba ortaya koyuyorlar. Az önce arkadaşlarımızı gezdik. Türkiye'ye dair çok güzel ufukları, heyecanları, hayalleri var" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Gül ve beraberindekiler, Roket, Model Uydu ve İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

[Fotoğraf: AA]

TUSAŞ dereceye girenleri kadrosuna katıyor

TUSAŞ, yarışmalarıyla gençleri zorladı. Dereceye girenlere ise kapılarını araladı.

TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Gençlerimizin içinden çok güzel cevherler çıkıyor. Kabiliyetli arkadaşlarımız bu yarışmalar sayesinde, biz de bunları keşfederek bir nevi sanayimize kazandırmış oluyoruz. Geçen sene yarışmamıza katılanlar arasında kadromuza kattığımız ciddi öğrencilerimiz oldu. Bu yıl da aynı şeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

TEKNOFEST kapsamında 21 kategoride yarışma düzenleniyor.

İnsanlık yararına tasarımlar da festivaldeki yerini aldı.

Dereceye girenlerin ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törende verilecek.