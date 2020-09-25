Teknoloji her geçen gün hayatın içinde daha fazla giriyor, mücadeleler de dijital dünyaya kayıyor. Siber saldırılara karşı koyma, ülkeler için güvenliğin olmazsa olmazı haline geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin projeleri ve yarışmaları da Türkiye'nin güvenlik açıklarını kapatmaya dönük hale geldi. Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı TEKNOFEST'teki "hack zeugma" yarışmasında, sanal bir şehire siber saldırı senaryosu gerçekleştiriliyor.

Başarılı olanlar istihdam edilecek

Yarışmada 38 ülkeden bin 400 kişi, finale kalmak için mücadele ediyor.

Yetenekleri keşfetmek istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "En önemli hazinemiz insan. Burada başarılı olan arkadaşları biz daha da eğitip hem ofisimizde hem de kamuda istihdam etmek istiyoruz." dedi.

Yarışmada başarılı olanlar, Türkiye'nin siber ordusundaki yerini alacak.