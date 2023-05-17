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TRT Haber 17.05.2023 15:57

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na soruşturma

Depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialarla ilgili, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 vilayeti etkileyen deprem felaketinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

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