Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor.

Ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.

"Birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz, biz kardeşiz"

Azerbaycanlı askerlerden Anaz Babayev, "Şu anda Afganistan'da görevimizin başındayız. Türk kardeşlerimizle birlikte görev yapıyoruz. Onlara yardım ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Habib Hasanov da "Türk kardeşlerimize yardım ediyoruz, her zaman da yardıma hazırız" diyerek, ailesine selam göndermek istediğini söyledi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerlerinden Kısmet Musayev, "Her saniye Türk askerleriyle birlikte görev yapıyoruz, bununla da gurur duyuyoruz. Biz kardeşiz" diye konuştu.