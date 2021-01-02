İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve tedbirler sonuç verdi, kadın cinayetleri azaldı.

2019 yılında 336 kadın cinayeti işlenirken, 2020'de bu sayı yüzde 21’lik azalışla 266’ya geriledi.

KADES'i 1 milyon 327 bin kişi indirdi

Kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hizmete girdi. Uygulamayı bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi. 68 bin 214 kadın, acil durumlarda ihbarda bulundu.

Şiddet mağdurlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ihbarlara da kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek, anında müdahale edildi.

Koruyucu ve önleyici tedbir kararı arttı

Eğitimli kolluk personelince doldurulan “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu” güncellendi. Bu yeni formlar sayesinde risk analizleri artık daha etkin şekilde yapılabilecek ve adli makamların daha ivedi karar vermesine yardımcı olunacak.

2020 yılında, bir önceki yıla göre koruyucu tedbir kararında da artış oldu. Şiddet mağdurlarına yönelik geçen yıl koruyucu tedbir kararı yüzde 39, şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 64 arttı.

Aile içi şiddete yönelik 1086 yeni birim kuruldu

İl düzeyinde bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri” ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Emniyet bünyesinde 1005 büro amirliği, jandarma bünyesinde ise 5 Şube Müdürlüğü ile 76 Aile İçi Şiddet ve Çocuk Suçları İle Mücadele Kısım Amirliği olarak 1086 yeni birim kuruldu.

154 bin 231 kolluk personele eğitim verildi

29 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 154 bin 231 kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere COVID- 19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam edildi.

Elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak

Elektronik kelepçe uygulaması ile şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığı izlenebiliyor. İhlal olduğu takdirde mağdurda ve failde bulunan cihazlara bildirim gönderilerek ikaz yapılabiliyor. İhlalin devamında ise izleme merkezindeki görevlilerce ilgili kolluğa haber verilerek ihlali yapan faile müdahale edilmesi sağlanıyor.

15 ilde pilot olarak başlatılan elektronik kelepçe uygulaması bu yıl 81 ilde yaygınlaştırılacak. Elektronik kelepçe uygulaması, bugüne kadar 201 vakada kullanılırken, 51 vaka ise halen takip ediliyor.

Elektronik kelepçe izleme merkezi ocak sonunda hizmete girecek

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) kurulan 1000 kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi, ocak ayında faaliyete başlayacak.