Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini, yaralı Türk vatandaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.
Bakan Koca, Somali'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini belirten Koca, "Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 2, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Terör Saldırısı
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