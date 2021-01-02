Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak etti.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm ulaşım modlarıyla ülkeyi geleceğe taşıyacak bir altyapının oluşturulması için çalışmalara büyük bir hız ve titizlikle devam ettiklerini söyledi.

Salgına rağmen 2020 yılının milletin yaşam kalitesini yükselten yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 2021'in de yatırımların artarak devam ettiği bir yıl olacağını ifade etti.

"3 bin 200 şantiyede çalışmalar sürüyor"

Yurdun doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında ekonomik ve sosyal açıdan eşitliğin sağlanması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, salgına karşı tüm tedbirleri alarak ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmaları sürdürdüklerini, yaklaşık 700 bin kişinin Bakanlık bünyesindeki iş imkanlarından faydalandığını belirtti.

"Kömürhan Köprüsü ve Kömürhan Tüneli eserlerimizde yalnızca biri"

"Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak, iş olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz." diyen Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılan Kömürhan Köprüsü ve Kömürhan Tüneli'nin de bu azimle, memleketin her köşesine inşa edilen eserlerden yalnızca biri olduğunu söyledi.

16 ili bütünleştirecek

Kömürhan Tüneli'nin 2 bin 400 metre ve çift tüplü olarak tamamlandığını dile getiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış köprümüz ve tünelimizde, görüntüleme sistemlerinden sensörlere ve değişken mesaj sistemlerine, haberleşme sistemlerinden yangın, scada ve diğer kontrol sistemlerine kadar elektrik ve elektromekanik donanımlar tamamen yerli ve milli mühendislik imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bölgede ulaşım artık daha emniyetli ve konforlu bir şekilde yapılacaktır. Projemiz, Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirerek, bölgenin üretim, ticaret, turizm ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir. Projemiz, tamamen Türk mühendis ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerimizde yerli ve milli teknolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi birikimimizin payını artırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki, bugün bizim yapabildiklerimiz, gelecek nesillerimize de başarma azmi ve güven aşılayacaktır. Bu inançla attığımız her adım, ekonomik gücümüzü ve bağımsızlığımızı daim kılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, projemizin başta Elazığ ve Malatya illerimiz olmak üzere tüm ülkemize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşriflerinizden dolayı, şahsım ve Bakanlığım adına bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum."

Törene, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.