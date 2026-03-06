TDT Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın katılım sağlayacağı toplantıda, Teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

Toplantı kapsamında güncel küresel ve bölgesel meselelere dair kapsamlı istişarelerde bulunulması planlanıyor.

Fidan’dan "bölgesel sahiplenme" ve "ortak duruş" vurgusu

Toplantıda bir hitap gerçekleştirmesi beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, uluslararası sistemin barış ve istikrar üretmekte zorlandığı bir dönemde, TDT ülkeleri arasındaki iş birliğinin "bölgesel sahiplenme" anlayışıyla geliştirilmesinin önemine dikkat çekeceği öğrenildi.

Bakan Fidan’ın konuşmasında, özellikle Orta Doğu’da tırmanan gerilime değinerek; ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların ve üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın bu noktada, Türk dünyasının diplomasiden yana ortak bir duruş sergilemesinin ehemmiyetini kaydetmesi öngörülüyor.

Güney Asya ve KKTC gündemi

Bölgesel barışın tesisi noktasında Pakistan ve Afganistan arasındaki gerginliğin de gündeme gelmesi beklenirken, Bakan Fidan’ın diyalog kanallarının açık tutulması ve barışçıl çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesi yönünde çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

Toplantının en kritik başlıklarından birini ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) oluşturacak. Bakan Fidan’ın, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı "haksız ve insanlık dışı" tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, tüm TDT üyelerine KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirme çağrısı yapması bekleniyor.

Yeni stratejik hamle: "TDT+" formatı

Toplantıda ayrıca, Türk Devletlerinin üçüncü taraflarla iş birliğini kurumsallaştırmayı hedefleyen "TDT+" formatı da masaya yatırılacak. Bakan Fidan’ın, Teşkilatın dış dünyayla ilişkilerini güçlendirecek bu yeni format hakkında Türkiye’nin yaklaşım ve önceliklerini mevkidaşlarıyla paylaşacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyet başkanlarını kabul edecek

Diplomatik trafiğin yoğun geçeceği İstanbul’daki zirve marjında, Bakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Ayrıca, toplantıya katılan konuk heyet başkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak kabul edilmesi öngörülüyor.