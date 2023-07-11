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Gündem
İHA 11.07.2023 12:27

TCMB rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde net rezervler 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi" dedi.

TCMB rezervleri 108,6 milyar dolara yükseldi

Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şimşek, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir.

Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz"

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