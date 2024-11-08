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TRT Haber 08.11.2024 10:55

TCMB Başkanı Karahan: 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2024 ve 2025 enflasyon tahminlerini yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. 2026 sonunda yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Karahan: 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledik

TCMB Başkanı Karahan, ‘’Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’’nda konuştu.

Karahan, şunları kaydetti;

Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Kira sözleşmelerinde kullanılan referans oranlarının düşüşü son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak.

2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi yüzde 44 ve 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2026'da yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

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