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Gündem
AA 08.11.2024 10:37

Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo ile görüştü

Kurtulmuş, Endonezya Temsilciler Meclisinde gerçekleşen görüşmede, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı seçilen Woo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve başarı diledi.

Türkiye ve Güney Kore'nin mesafe olarak çok uzak olmakla birlikte birbirlerini çok yakın hisseden iki millete sahip olduğunu ifade eden Kurtulmuş, halklar arasındaki bu kardeşliğin Türkiye ve Güney Kore arasındaki ikili ilişkilere de olumlu katkı sağladığını belirtti.

2012 yılından bu yana Türkiye-Güney Kore arasında stratejik ortaklık seviyesinde ilişkilerinin bulunduğunu ve bu ilişkilerin sürekli gelişme istidadında olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ülkeler arasındaki karşılıklı ziyaretlerin de ikili ilişkileri çok daha güçlü hale getireceğini belirtti.

Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo ile görüştü

Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik'i Türkiye'ye davet etti.

İki ülke arasında iş birliği vurgusu

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, savunma sanayii, enerji ve turizm alanlarının yanı sıra her alanda ortak çalışmanın iki ülkenin de yararına olacağını söyledi.

Görüşmede AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye’nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

 

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