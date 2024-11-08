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TRT Haber 08.11.2024 08:23

41 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-28” operasyonlarında 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 59’u tutuklandı.

41 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

41 ilde son 2 hafta içinde düzenlenen 'Kalkan-28' operasyonlarında 257 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 59'u tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde düzenlendi.

Aralarında İstanbul, Ankara İzmir'in de bulunduğu 41 ildeki operasyonlarda yakalanan 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatöründen 59'u tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin adli işlemleri sürüyor.

2024'te 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı

2024 yılı içinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik toplam 6 bin 339 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonrasında; 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 1693’üne ise adli kontrol kararı verildi. 

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, ülkenin her bölgesinde operasyonların kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.

 

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