Adalet Bakanı Tunç'tan '9. Yargı Paketi' açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"9. Yargı Paketi'nde, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifine destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."