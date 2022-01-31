Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG Yıldırım, Fatih ve Kanuni ile aynı karede
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
TCG Yıldırım fırkateyni, Karadeniz'de görev yapan Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine refakat görevine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yıldırım fırkateyninin, Karadeniz'de görev yapan Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine eşlik ettiği fotoğrafları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Karadeniz’de görev yapan sondaj ve araştırma gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun."
TCG YILDIRIM; FATİH ve KANUNİ ile aynı karede.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2022
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Karadeniz’de görev yapan sondaj ve araştırma gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun. ???????? pic.twitter.com/oGeJ6lmGt6
Etiketler: Gemi Milli Savunma Bakanlığı Sondaj
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