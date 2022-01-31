Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yıldırım fırkateyninin, Karadeniz'de görev yapan Fatih ve Kanuni sondaj gemilerine eşlik ettiği fotoğrafları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Karadeniz’de görev yapan sondaj ve araştırma gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun."