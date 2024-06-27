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Gündem
AA 27.06.2024 18:33

TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü kapsamında Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti.

TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Kınalıada'nın Manila Limanı'na ziyarette bulunduğu belirtildi.

TCG Kınalıada limanda Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Filipinler Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Juario C. Marayag, Manila Deniz Ataşesi Deniz Albay Yavuz Mercan ve Filipinler Deniz Kuvvetleri tarafından tören ile karşılandı.

TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti

Ziyaret kapsamında, Büyükelçi Akyol ve TCG Kınalıada personeli, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı namına Donanma Komutanı Tümamiral Renato David'e makam ziyareti gerçekleştirdi ve Filipinler Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde verilen resepsiyona katılım sağladı.

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