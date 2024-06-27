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Gündem
AA 27.06.2024 16:04

Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile görüştü

Berlin'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Faeser'e ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından yapılan Türkiye-Almanya ortak basın açıklamasında, heyetler arasında gerçekleşen görüşmede, iki bakanlığın sorumlulukları çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra organize suç ve güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği konusunda da fikir alışverişinde bulunulmuştur. Almanya'da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Yasası'nın sağladığı imkanlar ve başvuru süreçlerine ilişkin konular da değerlendirilmiştir. Türk vatandaşlarının Almanya vizesi alma sürecine ilişkin durumlarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda görüş teatisinde bulunulmuştur. Son olarak, iki bakanlığın çalışma düzeyinde işbirliği ve iletişimin daha da güçlendirilmesi konuları ele alınmıştır."

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