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Gündem
TRT Haber 27.06.2024 16:00

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşıladı.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Ankara'da
[Fotograf: AA]

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin sonrasında baş başa görüşmeye geçti.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Ankara'da

Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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