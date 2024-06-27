Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.06.2024 12:59

AK Parti, doğum oranındaki düşüşü çalıştayda masaya yatıracak

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla 2 Temmuz'da çalıştay düzenleyecek.

AK Parti, doğum oranındaki düşüşü çalıştayda masaya yatıracak

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2001'de 2,38 olan toplam doğurganlık hızının 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleştiğinin duyurulmasının ardından çalıştay düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

Öztürk, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve akademisyenlerin katılacağı çalıştayın 2 Temmuz'da düzenleneceğini bildirerek, çalıştayda nüfus artış hızındaki düşüşe karşı önerilerin konuşulacağını, bunların da daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulacağını kaydetti.

Multidisipliner bir yaklaşımla birçok başlığı içinde barındıran kısa, orta ve uzun vadeli "çözüm paketleri"ne ilişkin uygulama planları hazırladıklarını aktaran Öztürk, bunların iktisadi, kültürel ve siyasal boyutları bulunduğunu anlattı.

"Üç temel başlık var"

Öztürk, "Üç temel başlık var; doğum izni ile ilgili süre uzatımı, özellikle kadının çalışma hayatı içerisindeyken kreş veya bakım süreçlerinin maddi olarak desteklenmesi ve ikinci ve üçüncü çocuğa teşvik verilmesi gibi konuların uygulanacağı genel paketleri ve çözüm önerilerini bu çalıştayda kararlaştıracağız." diye konuştu.

Öztürk, nüfustaki yavaşlamanın tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği bir sorun haline geldiğine işaret ederek, bu sorunda başarıya ulaşan ülkeleri incelediklerini belirtti.

Bu örneklerden faydalanarak Türkiye'nin kültür ve geleneğine uygun bir model geliştireceklerini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Alacağımız tedbirlerle birlikte 'demografik fırsat penceresi' adı verilen genç ve eğitimli nüfusumuzu hem muhafaza ederek, hem de sayısını arttırarak büyük Türkiye olmaya ilerleyecek mekanizmayı ortaya koymayı amaçlıyoruz."

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı: İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silah "oyuncak"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider
12:49
ASELSAN sistemleri NATO tatbikatında
12:39
İletişim Başkanlığı: İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silah "oyuncak"
12:03
Yunan insan kaçakçısına Sabiha Gökçen'de suçüstü
11:59
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
12:08
Bakanlık 5 kuralı sıraladı: Yaz aylarında besin güvenliği nasıl sağlanır?
Uganda'nın muz kızartması: Plantain
Uganda'nın muz kızartması: Plantain
FOTO FOKUS
Kafkasya'daki en kalabalık Türk kavimlerinden: Kumuk Türkleri
Kafkasya'daki en kalabalık Türk kavimlerinden: Kumuk Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ