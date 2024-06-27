Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.06.2024 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin için uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamlarının sadece bölge için değil küresel bir sorun olduğunu belirterek, "Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin için uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Karis görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Karis ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin için uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım

Karis ile görüşmelerinde Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini dile getiren Erdoğan, görüşmelerde, bu istikamette atılacak müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.

Türkiye ve Estonya'nın her alanda işbirliğini ilerletme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, "429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da arttırabiliriz" dedi.

Erdoğan, geçen yıl tesis edilen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından yeni bir yol haritasının da belirlenmiş olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin için uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım

NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi alanında tesis edilen mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bilim ve teknolojiden, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini, işbirliğimizin geleceğine yapacağımız önemli yatırımlar olarak addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip. Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum."

"Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Karis ile Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi Sayın Karis'le de bu vesileyle paylaşmış oldum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin için uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım

Erdoğan, görüşmelerde, Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diploması ile mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin, arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz."

"Gazze'deki barbarlığın sorumluları hesap verecek"

Görüşmede, Gazze'de yaşanan vahşetin de gümdemlerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in, uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar, sadece bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacının sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye olarak bu konuda elden gelen ne varsa yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, "Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Karis ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması Gazze Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya, Alman mevkidaşı Faeser ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:20
Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor
18:48
Hakkari'de '5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali' başladı
18:43
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:42
İzmir'de orman yangını
18:36
TCG Kınalıada Filipinler'i ziyaret etti
18:37
BM: Sudan eşi benzeri görülmemiş açlık felaketiyle karşı karşıya
Gazze'deki Kutsal Aile Okulu, İsrail saldırılarına rağmen eğitim vermeyi sürdürüyor
Gazze'deki Kutsal Aile Okulu, İsrail saldırılarına rağmen eğitim vermeyi sürdürüyor
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor
Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ