Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin için uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Karis görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Karis ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Karis ile görüşmelerinde Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini dile getiren Erdoğan, görüşmelerde, bu istikamette atılacak müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.

Türkiye ve Estonya'nın her alanda işbirliğini ilerletme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, "429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da arttırabiliriz" dedi.

Erdoğan, geçen yıl tesis edilen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından yeni bir yol haritasının da belirlenmiş olacağını söyledi.

NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi alanında tesis edilen mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bilim ve teknolojiden, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini, işbirliğimizin geleceğine yapacağımız önemli yatırımlar olarak addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip. Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum."

"Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Karis ile Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi Sayın Karis'le de bu vesileyle paylaşmış oldum." dedi.

Erdoğan, görüşmelerde, Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diploması ile mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin, arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz."

"Gazze'deki barbarlığın sorumluları hesap verecek"

Görüşmede, Gazze'de yaşanan vahşetin de gümdemlerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in, uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar, sadece bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacının sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye olarak bu konuda elden gelen ne varsa yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, "Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Karis ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.