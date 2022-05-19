TCG Bartın korveti ve deniz karakol uçağı, dördüncü sondaj gemisine Mersin Taşucu Limanı'na kadar refakat etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bartın korveti ile deniz karakol uçağı, ülkemizin filosuna kattığı dördüncü sondaj gemisine refakat görevi icra etti. Mersin Taşucu Limanı'na ulaşan yeni sondaj gemisi, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı/Twitter]