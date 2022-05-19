Türkiye'nin otomobili Togg, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar, Anadolu'da ilk defa Samsun'da sergilenen Togg'a büyük ilgi gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ile Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, aracın yanında vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"2023 yılının Mart ayından itibaren caddelerde görmeye başlayacağız"

Anlamlı bir günde Samsun'da gençlerle hem tecrübelerini hem de projenin son durumunu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Karakaş, burada iş insanlarıyla görüşmeler yaptıklarını da belirtti:

"Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız, 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanımıza rezerve etmiştik. Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda Togg'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok" dedi.

Karakaş, daha sonra "Bir otomobilden daha fazlası" temalı söyleşiye katılarak katılımcıların sorularını yanıtladı.