Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4'üncü sondaj gemisinin Türkiye'de olduğunu söyledi.

Geminin Taşucu Limanı'na ulaştığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak. Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak."

Dördüncü Sondaj Gemimiz Türkiye’de…????????



Taşucu Limanı'nda 2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından gemimiz ilk sondajına başlayacak.????



Milletimizin duası ve çalışanlarımızın alın teriyle yeni müjdeler için demir alacak.⚓️ pic.twitter.com/Z3KBpzs4Gm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 19, 2022

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, yedinci nesil üstün teknolojiye sahip. Uzunluğu 238 metre, genişliği 42 metre olan gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaj hazırlıkları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.