TCG Anadolu'yu 2 günde 22 bin 971 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını devam ediyor.

TCG Anadolu gemisini ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti.

Sarayburnu Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde bekleyen yüzlerce kişi gemiyi görebilmek için gün boyu metrelerce kuyruk oluşturdu. Dün 13.00 itibarıyla Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açılan gemiyi ilk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etmişti. İkinci günde de 14 bin 251 kişi gemiyi ziyaret etti. İki günde gemiyi ziyaret edenlerin sayısı ise 22 bin 971 oldu.

TCG Anadolu gemisi 23 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.