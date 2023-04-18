Bakan Kurum: Elimizi taşın altına koyarız, dönüşüme destek oluruz

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Bakan Murat Kurum, Kartal’daki Cevizli Merkez Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kartal Orhantepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katıldı.

Kentsel dönüşüm projesiyle yeşilin ve mavinin arttığı, huzurlu, mutlu ve güvenli bir İstanbul hayal ettiklerini söyleyen Kurum, bu çerçevede projelerini yürüttüklerini söyledi.

"Millet bahçesini kazandıracağız"

Kartal’a ilişkin iki müjdeleri bulunduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız da eğer talep ederlerse, aynı Orhantepe gibi destek isterlerse de biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizi taşın altına koyarız, dönüşüme destek oluruz. Adalet Bakanlığımızla da konuştuk. Burada bu alana ilişkin milletimizin millet bahçesi talebi var. Buranın sizden tahsisini alıyoruz ve milletimize millet bahçesi kazandıracak adımı orada da atıyoruz."

"10 bin vatandaşı ilgilendiren 2 bin 200 konutlu bir proje"

Diğer millet bahçesini de Kartal'daki taş ocağının olduğu yere yaptıklarını dile getiren Kurum, orada bir göletin olacağını, kıraathane ve kütüphanenin de bulunacağını ifade etti.

Kurum, anlaşan vatandaşların gelmeleri durumunda yapım desteği vereceklerini söyleyerek, bunun yaklaşık 10 bin vatandaşı ilgilendiren 2 bin 200 konutlu bir proje olduğunu anlattı.

"Maliyetin yarısını devlet karşılayacak"

Burada herkesin inşaat maliyeti kaç liraysa yarısını devletin karşılayacağını vurgulayan Kurum, ''Burada herkesin adasındaki inşaat maliyeti belli. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Çıkan maliyetin yarısı devletimizden. Kalan tutarın da varsa bir tutar 180 aya kadar zaten vade yapıyoruz. 15 yılda vatandaşımız ödeyecek. Burayı da TÜFE endeksli yapıyoruz" dedi.