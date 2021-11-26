Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18, 20, ve 27'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun 24 Kasım'daki 23'üncü Birleşim'inde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine seçildi.