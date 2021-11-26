Dışişleri Bakanlığı, Kemerovo bölgesinde bulunan kömür madenindeki yangınla ilgili açıklama yaptı.

52 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Bakanlık, "Rusya Federasyonu’nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine de yer verildi.