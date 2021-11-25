Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye-Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eş başkanlığında ikili siyasi ve AB istişarelerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye- Romanya stratejik ortaklığının 10'uncu yıl dönümü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikler marjında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Lulia Matei eşbaşkanlığında 26 Kasım 2021 tarihinde ikili siyasi ve AB istişareleri de gerçekleştirilecektir. İstişarelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye- AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir"
Etiketler: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Romanya AB
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