Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, sağlık çalışanları için bir müjdeyi de paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak" bilgisini verdi.

Hangi alanlarda alım yapılacak?

Koca, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını söyledi.