Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 21:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli muharip uçakları NEXUS ACE eğitiminde
[Fotoğraf: TSK]
NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar uçuş görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı eğitime dair görüntüleri paylaştı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından 23 Kasım 2021’de uçuş görevi icra edildi.
NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitim olarak icra ediliyor.
Etiketler: Eğitim Milli Savunma Bakanlığı NATO
Sıradaki Haber
Interpol 89. Genel Kurul Toplantısı sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz