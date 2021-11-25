Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından 23 Kasım 2021’de uçuş görevi icra edildi.

NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile millî muharip uçaklarının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitim olarak icra ediliyor.