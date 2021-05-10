İsrail’in Filistin’de masumları ve Mescidi Aksa’yı hedef alan saldırılarına Türkiye Büyük Millet Meclisi sert tepki gösterdi.

"Uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyoruz"

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP ortak bildiri ile İsrail’i kınadı. Dünyaya çağrı yapıldı:

"İsrail’in, Kudüs’e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dâhil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz."

"UCM’nin görevini yerine getirmesini talep ediyoruz"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve 5 siyasi parti temsilcisinin imzaladığı bildiride Birleşmiş Milletler’in yıkım ve tahliyelerin durdurulması ve kutsal mekanların korunması çağrısına tam destek verildiği belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yaşanan hukuksuzluk karşısında göreve davet edildi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 1967’den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip bulunduğuna dair kararı, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, UCM’nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz."

İsrail’i kınama bildirisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her zaman Filistin’in haklı davasını savunacağı ve hak gaspı karşısında tepki vereceğinin altı çizildi.