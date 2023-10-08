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Gündem
TRT Haber 08.10.2023 12:12

TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta tezkereler ve yeni kanun teklifleri olacak. Genel Kurul'da, Irak ve Suriye başta olmak üzere, yurt dışındaki Türk askerlerinin görev sürelerini uzatan tezkereler görüşülecek. Kentsel dönüşümle ilgili kanun teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.

TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...

Kentsel dönüşümde yapısal değişiklikler, günlük kiralık evlere düzenleme, askeri tezkereler...

Meclis bu hafta yoğun mesaiye hazırlanıyor.

Tezkerelerin süreleri uzatılacak

Meclis Genel Kurulu'nda, Türk askerinin sınır ötesindeki görev sürelerini uzatan tezkereler görüşülecek. Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 2 yıl, Lübnan tezkeresinin süresi 1 yıl uzatılacak.

Dönüşümü hızlandıracak düzenlemeler TBMM'ye sunulacak

Meclis'e bu hafta önemli kanun tekliflerinin sunulması bekleniyor.

"Deprem Yasası" adıyla bilinen düzenlemeyle kentsel dönüşümdeki tıkanmanın giderilmesi hedefleniyor. Buna göre, kentsel dönüşüm kararı için gerekli olan üçte iki çoğunluk yerine yüzde 50+1 ile karar alınması benimsenecek.

Tebligatın e-Devlet'ten yapılmasına imkan tanınacak.

İstanbul olası depreme hazırlanıyor

Yeni düzenlemede, "kentsel dönüşüm başkanlığı" çatısı altında 3 genel müdürlük kurulacak. Bunlardan birinin sadece İstanbul'a tahsis edilerek olası depreme hazırlanılması planlanıyor.

Bir genel müdürlük de deprem bölgesinde hayata geçirilecek "Yarısı Bizden" kampanyasının kaynak ihtiyacı için mesai yapacak.

Günlük kiralık evlere düzenleme

Meclis'e sunulması beklenen bir diğer teklif, günlük kiralık evlere yönelik düzenleme olacak. Buna göre, ev sahipleri belirli bir süreye kadar evini günlük kiraya verebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsat alınacak, kurallara uymayanlara 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te bu hafta liderler grup toplantılarında kürsüde olacak.

Genel Kurulda boş bulunan RTÜK üyelikleri için seçim yapılacak.  

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