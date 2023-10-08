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TRT Haber 08.10.2023 09:24

"Kahramanlar" operasyonlarında 2 bin 554 firari yakalandı

Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

"Kahramanlar" operasyonlarında 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar operasyonları” kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

 

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Ali Yerlikaya
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