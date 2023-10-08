"Kahramanlar" operasyonlarında 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar operasyonları” kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023
Yakalanan şahıslardan:
???? 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
???? 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
???? 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF