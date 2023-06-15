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Gündem
AA 15.06.2023 15:15

TBMM'de yeni yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

TBMM'de yeni yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Divan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ile katip üyeler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında, Meclis Başkanlık Divanı'nın, Cumhuriyetin de 100. yılı olması dolayısıyla önemli bir yasama döneminde görev yapacağını belirtti.

Türkiye'nin, bu yüzyılda büyük mesafeler kaydettiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Önümüzde hep birlikte gerçekleştirmek durumunda olduğumuz yeni hedeflerimiz, ülkülerimiz, varmak istediğimiz noktalar var. Bunu gerçekleştirmek de milletin seçtiği Meclis olarak en büyük sorumluluk TBMM'nin üzerinde. Bu süreçte hepimiz elimizden gelen bütün gücü kullanarak, milletin bize verdiği yasama ve denetleme görevini en iyi şekilde yaparak güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya katkı sunacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM'de yeni yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı

Yasama faaliyeti süresince demokratik olgunluk içinde bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu dönemde parlamentoda çok sayıda parti bulunuyor. Bazı partilerin grupları varken genel başkanları bulunmuyor. Bazı partilerin genel başkanları parlamentoda iken grupları bulunmuyor. Bu kadar partinin olmasını demokrasi adına bir kazanç olarak görüyorum. Başkanlık Divanı olarak bu demokratik olgunluğun gerçekleşmesi için katkı sunduğumuz sürece TBMM, halkın kendisinden beklediği görevi yerine getirecektir. Başkanlık Divanı'nın fikirleri farklı olsa da amaç ve anlayış birliği içerisinde hareket ettiği dönemlerde TBMM, kaliteli ve sorunsuz bir yasama fonksiyonu yerine getirmiş olur."

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TBMM Numan Kurtulmuş
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