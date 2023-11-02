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Gündem
AA 02.11.2023 13:29

TBMM'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

TBMM kampüsünde, Kızılay Haftası nedeniyle 2 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

TBMM'de kan bağışı kampanyası başlatıldı

Meclis Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Meclis Halkla İlişkiler binası önünde başlayan kampanyaya katılarak kan verdi.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirilen kampanyada, 2 gün boyunca milletvekilleri ve personelin kan bağışında bulunabileceğini söyledi. Naim Çoban, Kızılay'a da teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin 300 noktasında her gün kan alınıyor

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı ise geleneksel olarak düzenledikleri kan bağışı etkinliğini Gazi Meclis'in ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini anımsatarak, hem çalışanların hem milletvekillerinin kan bağışlarını kabul edeceklerini aktardı.

Milletin iyilik eli Kızılay'ın, Türkiye'nin 300 noktasında her gün canlı bir operasyon yönettiğini vurgulayan Saygılı, 300 noktadan alınan kanları, yüksek teknolojili laboratuvarlarda işleyip 1156 hastaneye, 85 milyonun yarasına merhem olmak üzere ulaştırdıklarını aktardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Gazi Meclis'teki kan bağışının örnek olacağını belirten Saygılı, kan vermenin sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Kızılay'ın kurduğu kan bağışı konteynerinde bağış yapan ilk milletvekili CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız oldu. Tahtasız, iyilik yapmanın bulaşıcı olması gerektiğini dile getirerek, Türk Kızılay'a da başarı dileğinde bulundu. CHP'li Tahtasız, tüm vatandaşları da kan bağışına davet etti.

Meclis kampüsündeki kan bağışı kampanyası yarın da devam edecek.

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