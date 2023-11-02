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TRT Haber 02.11.2023 12:39

AK Parti'de adaylık süreci başlıyor

AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için hazırlıklara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımına, çalışmaları hızlandırmaları talimatını verdi. Gözler, adaylık başvurularına çevrildi.

AK Parti'de adaylık süreci başlıyor

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları başladı. İlk adım aday belirleme süreci ve sürece ilişkin takvim hazır.

Seçim takvimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. MKYK toplantısında son şekli verilecek, düğmeye basılacak.

Edinilen bilgiye göre, adayların başvuruları için taslak hazırlandı. Resmi olarak tarihin duyurulması için MKYK toplantısı bekleniyor. Hazırlanan taslak 7 Kasım'da yapılacak toplantının gündeminde olacak.

Müracaatlar çevrimiçi yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor. Önce adaylar başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.

AK Parti aday tanıtım toplantısının da yıl sonunda düzenlenmesi planlanıyor. Adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. 

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