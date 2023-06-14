Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.06.2023 18:56

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

Mecliste ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalar sonucu, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,

İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş,

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,

Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay,

Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık,

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,

Çevre Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum,

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi.

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:44
Almanya'da sahte evrakla vize onayı için talimat verildiği iddialarına soruşturma başlatıldı
19:38
Eskişehir'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 30 gün yasaklandı
19:08
Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi
18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
19:05
Paris'te insanlarla farelerin mücadelesini fareler kazandı
18:06
İstanbul'da aranan 35 hükümlü yakalandı
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
FOTO FOKUS
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ