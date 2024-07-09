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Gündem
AA 09.07.2024 12:07

TBMM'de 15 Temmuz için anma töreni düzenlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş katılacak.

TBMM'de 15 Temmuz için anma töreni düzenlenecek

TBMM'deki program, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.

Ardından Tören salonunda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni İstiklal Marşı ile başlayacak.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan bir dinleti ile program devam edecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.

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