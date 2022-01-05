AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

Komisyon üyelerine sunum yapan Ermut, Türkiye Varlık Fonunun kamuya ait varlıkları daha etkin ve verimli şekilde yöneterek, Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomik istikrarına katkıda bulunulmasına ilişkin kilit bir stratejik kurum olduğunu dile getirdi.

Kurumun amaçlarına değinen Ermut, "Türkiye Varlık Fonu, 7 sektörde 28 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşuyor. TVF, fon bünyesindeki varlıkların değerini üst düzeye çıkarmayı, Türkiye içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamayı, Türkiye'nin yurt dışı stratejisini ve rekabetçi şirketlerini destekleyen sermaye yatırımları yapmayı, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi sağlamayı amaçlıyor" diye konuştu.

Kurumun çok yönlü bir denetim mekanizmasıyla çalıştığını dile getiren Ermut, "TVF portföyüne devredilen tüm şirketler önceden tabi oldukları denetim usullerini muhafaza etmektedir. Önceki denetim adımları korunan bu şirketler bununla birlikte TVF üzerinden bağımsız denetim, Devlet Denetleme Kurulu denetimi ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üzerinden denetleniyor. Türkiye Varlık Fonu 2020 yılı Konsolide Bilanço büyüklüğünün yüzde 88'i Sayıştay denetimindedir." dedi.

Ermut, Santiago Prensipleri ile uyum çerçevesinde profesyonel yönetim, şeffaflık, performans odaklılık, sürdürülebilirlik, etkin risk yönetimi ve hesap verilebilirlik başlıklarının öne çıkarıldığını kaydetti.

TVF'nin 2020 yılı faaliyetlerini anlatan Ermut, "TVF maden, enerji, petrokimya ve sigorta şirketleri kuruldu. Mart 2019'da kullanılan sendikasyon kredisi 1,25 milyar avro ve 2 yıl vadeli olarak yenilendi. Kamu bankalarına 21 milyar Türk lirası tutarında çekirdek sermaye sağlandı. Katar Yatırım Ofisi Borsa İstanbul'a yüzde 10 oranında ortak oldu." diye konuştu.

Ermut, 2020 yılında bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerin toplamının 21 milyar lira artırıldığını da belirtti.