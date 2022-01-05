Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten Bahar Kalkanı bölgesindeki çocuklara yardım eli
[Fotoğraf: AA]
Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesinde, çocuk yatağı ve yorgan dağıttı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.
Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, "Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın" sloganıyla dağıtıldığı belirtildi.
“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.” Mustafa Kemal Atatürk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2022
Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 adet çocuk yatağı ve yorganı “Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın!’’ sloganıyla dağıtıldı. pic.twitter.com/3Y2WhniusB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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