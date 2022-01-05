Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, Büyükelçi Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Muhtar'ı Ankara'da ağırladıklarını belirtti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Libya
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